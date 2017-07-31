وثائق تكشف نهب قيادي حوثي أموال شركة نفطية

كشفت وثائق جديدة تورط أصغر قيادي في جماعة الحوثي وهو فيصل الجبري في جرائم فساد ونهب شركة صافر النفطية بصنعاء.

وأظهرت الوثائق التي نشرتها شركة النفط اليمنية التي يسيطر الحوثيون على مركزها الرئيس في صنعاء، مدى الفساد الذي تمارسه جماعة الحوثي في حق الشعب اليمني وممتلكات اليمن، حيث بينت الوثائق حجم الفساد المالي، ونهب السيارات والممتلكات الذي تمارسه القيادات الحوثية.



وأوضحت الشركة أن الوثائق تعد محضر بلاغ من شركة صافر للإنتاج النفطي بالمخالفات المرتكبة وجرائم الفساد والنهب لممتلكات شركة صافر وممتلكات الشعب اليمني التي قام بنهبها وسرقتها عدد من قيادات الحوثيين، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي فيصل الجبري المكنى بـ«أبو نايف» هو مسؤول ما يسمى باللجنة الثورية بالشركة حيث مارس عمليات النهب والسرقة والاعتداء على الموظفين وممتلكاتهم ورواتبهم.

وفيصل الجبري هو أحد القيادات الحوثية المقربة من القيادي الحوثي علي العماد، ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، ومدير مكتب صالح الصماد محمود الجنيد، الذين قاموا بالعديد من عمليات النهب بحق الشعب اليمني.