 خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف من أسر شهداء الجيش المصري لأداء الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف من أسر شهداء الجيش المصري لأداء الحج

خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف من أسر شهداء الجيش المصري لأداء الحج
المناطق - الرياض

أكد سفير المملكة لدى مصر، السفير أحمد قطان، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية، لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأضاف في تصريحات ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع على شاشة سي بي سي المصرية، أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي تقديرًا من الملك سلمان لما قدمه أسر الشهداء في مصر.

وتطرق في حديثه إلى الأزمة القطرية، وقال: إن النظام القطري بدأ يترنح وفقد صوابه ويرجع إلى أمور ليس لها علاقة بالواقع، مشددًا على أن المملكة ترحب بجميع الحجاج من كل العالم.

وشدد قطان على أن المملكة لا يمكن أن تمنع دخول الحجاج القطريين، وأنها منذ تأسيسها لم تمنع الحجاج أو المعتمرين من أي دولة مهما ساءت العلاقات، وأكبر دليل على ذلك أن السعودية لم تمنع الحجاج الإيرانيين من الدخول.

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