“المياه”: بدء فصل الخدمات عن المتأخرين في سداد الفواتير

دعت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان عملائها بسرعة سداد الفواتير وتحديث بياناتهم الخاصة باشتراكات خدمات المياه وذلك من خلال زيارة مكتب خدمات العملاء بمقر الإدارة العامة بحي السويس بمدينة جازان أو من خلال فروع خدمات المياه في محافظات المنطقة، لتحديث بياناتهم واستلام الفواتير لتفادي تراكم مديونيات المياه ولضمان استمرارية الخدمة دون تطبيق الأنظمة والتعليمات في فصل الخدمة في حال تأخر السداد.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان عمر صيقل، أن إدارة خدمات العملاء بدأت خلال الأيام الماضية في فصل الخدمة عن العملاء الذين لم يبادرو في تسديد الفواتير السابقة.

وأشار إلى أنه تم إشعار العملاء من خلال إرسال رسال نصيه على الجوالات المرتبطة بأرقام حسابات الفوترة متضمنه اسم العميل ورقم الحساب وقيمة الاستهلاك ﻹشعار العملاء عند اصدار الفواتير بشكل شهري.

وبين أن هناك عدداً من المشتركين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه بسبب عدم تحديثهم البيانات الخاصة بعقاراتهم،

مؤكداً أن تحديث البيانات أصبح إلزامياً لكافة العقارات حتى لا يتم تراكم المديونية على المستفيدين.

وأشار الى أن قيام العملاء بتحديث بياناتهم يساعد إدارة المياه في تقديم أفضل الخدمات لهم وبشكل أسرع وأدق وتحديث البيانات يساعد في وصول الفاتورة في وقتها إلكترونياً عبر رسالة نصية بشكل شهري.

ويمكن للعملاء السداد عبر النظام اﻵلي لسداد من خلال الرمز (015) بإسم وزارة البيئة والمياه والزراعة .