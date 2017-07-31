محافظ وادي الدواسر يدشن مشاريع التحسين بمستشفى وادي الدواسر العام

دشن اليوم محافظ وادي الدواسر الاستاذ احمد المبارك مشاريع التحسين بمستشفى محافظة وادي الدواسر العام والتي تمت بأقسام العيادات الخارجيه وبنك الدم وقاعة ادارة الجوده حيث قص شريط الافتتاح وشرف الحفل الخطابي الذي اعدته ادارة مستشفى محافظة وادي الدواسر بهذه المناسبه.

وشمل الحفل عرض مرئي ثم كلمه لمدير مستشفى وادي الدواسر العام الاخصائي فهد الممخور ثم قام بعدها محافظ وادي الدواسر الاستاذ احمد المبارك بتكريم د/ سعد عايض ال وديان على ماقدمه خلال فترة عمله بمستشفى محافظة وادي الدواسر وقدم له التهنئه بترقيته وتكليفه بالعمل مديرا لمستشفى محافظة السليل من جهته عبر د/ سعد عايض ال وديان عن شكره وتقديره لسعادة محافظ وادي الدواسر الاستاذ احمد المبارك على تشريفه حفل تكريمه كماعبر ال وديان عن شكره وتقديره لادارة مستشفى وادي الدواسر على مبادرة التكريم كماعبر د/ سعد عايض ال وديان عن شكره لسعادة مدير عام الشئون الصحيه بمنطقة الرياض د/ناصر بن فالح الدوسري على ثقته بتكليفه مديرالمستشفى السليل العام سائلا الله التوفيق والسداد.