 رئيس “الوطني” السابق يتبرع بـ 300 تذكرة مجانية لجمهور الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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رئيس “الوطني” السابق يتبرع بـ 300 تذكرة مجانية لجمهور الوطني

رئيس “الوطني” السابق يتبرع بـ 300 تذكرة مجانية لجمهور الوطني
المناطق - تبوك - علي العميري:

أعلن رئيس النادي الوطني بمنطقة تبوك سابقاً محمد القاضي عن تبرعه بـ300 تذكرة مجانية لجمهور النادي الذي يشارك لأول مره في دورة تبوك الدولية الثانية , والتي ستقام غداً تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحي بالمنطقة , بمشاركة 6 فرق محلية وعربية .
وسيتم توزيع التذاكر بمقر مستوصف درة القاضي الواقع على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز حتى نفاذ الكمية، وذلك دعما منه لمدرج الوطني الذي يخوض أولى لقاءاته الودية أمام نادي الشباب السعودي في تمام الـ 6 والنصف مساءاً على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية إضافة إلى حاجة الفريق لوقفة ومساندة جماهيره الغالية .

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