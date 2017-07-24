 تركيا..رئاسة الأركان توقف جنوداً أساءوا معاملة متسللين على الحدود مع سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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تركيا..رئاسة الأركان توقف جنوداً أساءوا معاملة متسللين على الحدود مع سوريا

تركيا..رئاسة الأركان توقف جنوداً أساءوا معاملة متسللين على الحدود مع سوريا
المناطق_وكالات

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، اليوم الاثنين، أنها أوقفت جنوداً أساؤوا معاملة أربعة أشخاص ضُبطوا خلال محاولتهم التسلل من سوريا إلى تركيا.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن بيان أصدرته الأركان التركية، على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر قيام جنود أتراك يسيئون معاملة أشخاص قُبض عليهم على الحدود مع سورية، أنه جرى توقيف العناصر المتورطين.
وقالت الأركان التركية: إنه “جرى توقيف العناصر (الجنود) الذين قاموا بتصرفات لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال بحق أشخاص قُبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول من سورية إلى تركيا بطرق غير شرعية”. وأكدت أن “الإجراءات الإدارية والقانونية بدأت بحق الموقوفين”.
وأضافت أن “الأشخاص الأربعة الذين حاولوا اجتياز الحدود بطرق غير شرعية، جرى ترحيلهم إلى خارج الحدود، في إطار القوانين النافذة، عقب إجراء الفحص الطبي لهم، والتأكد من أنهم في وضع صحي جيد”.

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