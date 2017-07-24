 طالبات الضيافة الاجتماعية بالدرعية في زيارة للباحة ضمن برنامج عيش السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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طالبات الضيافة الاجتماعية بالدرعية في زيارة للباحة ضمن برنامج عيش السعودية

طالبات الضيافة الاجتماعية بالدرعية في زيارة للباحة ضمن برنامج عيش السعودية
المناطق_الباحة
ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لبرنامج “عيش السعودية “والذي حث عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة وجعل النشىء يجول في مناطق المملكة ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية .
وتستقبل الباحه ضيوف رحله عيش السعوديه لطالبات الضيافة الاجتماعية بالدرعية من الرياض
و تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر برنامجها الوطني «عيش السعودية» عبر الشركاء مكتب عيون النسر لتنظيم الرحلات السياحيه رحله الى منطقه الباحه ويرافقهم المرشد السياحي صالح ابراهيم الزهراني
وتشمل الزياره قريه ذي عين الاثريه والتي تعد ضمن عشر مواقع تاريخيه تسعى الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني لتسجيلها ضمن التراث العالمي لدى اليونسكو وقصر بن رقوش وقريه الاطاوله وغابه رغدان ومتحف بن مصبح وزياره مهرجان العسل ومهرجان المندق السياحي ومهرجان ديار عز بالباحه ومحافظه بلجرشي كما تتضمن زياره لمقر اكناف لرعايه الايتام بغابه رغدان القسم النسائي
من جهته اوضح مدير عام الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني  بمنطقه الباحه  زاهر محمد الشهري ان برنامج “عيش السعودية ” يعد برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنه لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه؛ ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده.

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