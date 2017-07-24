 “منصورين”..مبادرة لإنهاء إجراءات معاملات المرابطين بالحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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“منصورين”..مبادرة لإنهاء إجراءات معاملات المرابطين بالحد الجنوبي

“منصورين”..مبادرة لإنهاء إجراءات معاملات المرابطين بالحد الجنوبي
المناطق_الرياض

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ تعميما لكافة الامانات التابعة للوزارة بشأن تنفيذ مبادرة “منصورين” والهادفة الى رعاية ودعم جنود المملكة المرابطين على حدودها للدفاع عنها وتهيئة كل السبل والامكانيات لحماية الحدود والدفاع عن مقدساتها.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي استشعاراً للمسؤولية تجاههم وامتناناً لتضحياتهم العظيمة لخدمة الوطن والمواطن من خلال تكليف خدمة العملاء بالأمانات والبلديات بإنهاء اجراءات المعاملات نيابة عن المرابط.
وعممت وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة “منصورين” تنفيذا للمقترح الذي قدمته أمانة العاصمة المقدسة والمتضمن تكليف موظف بالأمانة والبلديات التابعة لها للقيام بإنهاء كافة المعاملات بالإنابة عن مرابطي الثغور بجنوب المملكة.
ويأتي تطبيق مبادرة “منصورين” انطلاقا من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم كافة خدماتها لعملائها بصورة مميزة وستسعى الوزارة إلى وتوفير كل سبل الراحة لكافة فئات المجتمع ، من خلال ما يقدمه القطاع البلدي من دور إيجابي لعملائه بصورة مميزة ومبتكرة، سعياً لرفع جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ، وفقا لأفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي.

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