مدينة أبها هي منبع وعاصمة الفن..”سوبر كيوت” تختتم عروضها غداً الثلاثاء

أعربت المخرجة المسرحية لورين العيسى عن أمنيتها أن يكون هناك مشاركة نسائية من كاتبات ومبدعات وشابات منطقة عسير لتقديم عروض مسرحية، مؤكدة استعدادها لإخراج أي عمل فني له فكرة وأداء، لاسيما وأن ذلك سينتج نوع من التلاقي بين الفنانات من خارج المنطقة والموهوبات في هذا المجال من شابات عسير، وأن الشابات السعوديات عموما قادرات على تقديم المميز في هذا المجال.

يأتي حديث لورين بالتزامن مع مشاركتها في إخراج المسرحية النسائية (سوبر كيوت) المقام ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م

وأشارت أن تكرار مثل هذه الاحتفائيات الفنية سينطلق باسم أبها في كل أنحاء العالم العربي والخليجي، وسيكون رسالة جذب سياحي للفنانين للدخول إلى تجربة المدينة الفريدة التي توجت بجمالها وجمال طبيعتها قبل أن تتوج كعاصمة للسياحة.

وأضافت: “أن مدينة أبها هي منبع وعاصمة الفن، وأن وجود البرامج الفنية المتنوعة وحديث الفنانين المشاركين في المهرجان عن زيارتهم لها واحتفاءهم بجمالها يعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي لمدينة تغرق في الجمال، خصوصا بأن رسائل الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أبها هي عبارة عن بطاقات دعوة للاستمتاع بما في هذا المدينة من جمال”.

من جانب آخر، تختتم اليوم/غدٍ الثلاثاء المسرحية النسائية “سوبر كيوت” عروضها تزامنًا مع ختام فعاليات “مهرجان الكوميديا الدولي” على “مسرح المفتاحة” بمدينة “أبها” السعودية، وكانت قد حظيت خلال عرضها الأول على نجاح جماهيري واسع خاصة من جانب العوائل، كما حظيت بإشادة نسائية واسعة لاسيما أنها ناقشت قضية الرياضة النسائية في المملكة بموضوعية، والعقبات التي تعترضها، والسلبيات التي تنجم عن عدم تقنينها.

ويشارك في بطولة العرض النجمات هيا الشعيبي، نيرمين محسن، هند محمد، ريفان كنعان، آلاء الهندي، والفنانة الصاعدة سارة اليوسف.