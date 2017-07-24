 الإطاحة بأكثر من ١٨٠٠ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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الإطاحة بأكثر من ١٨٠٠ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل في الباحة

الإطاحة بأكثر من ١٨٠٠ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل في الباحة
المناطق_الباحة
قبضت شرطة منطقة الباحة على أكثر من ألف وثمانمائة من مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال الشهرين الماضيين.
واوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد بان شرطة منطقة الباحة ومن خلال الجهات الأمنية الميدانية قبضت خلال الشهرين الماضيين على عدد ( ١٨١٤) مخالف لنظامي الإقامة والعمل وذلك على النحو التالي:
-القبض على عدد ( ٥٩٧ ) شخص مجهول الهوية
-القبض على عدد ( ١٢٥ ) شخص لا يحمل إقامة
-القبض على عدد ( ٦٦٧ ) شخص يحمل إقامة منتهية الصلاحية
-القبض على عدد ( ٣٧ ) شخص متغيب عن العمل لدى كفيله
-القبض على عدد ( ٦ ) أشخاص يعملون لدى الغير
-القبض على عدد ( ٤٥ ) شخص يعملون لحسابهم الخاص
-القبض على عدد ( ٦٦ ) شخص هاربون من كفلائهم
-القبض على عدد ( ٣١ ) شخص لقضايا مصاحبة لعملية الضبط الميداني .
مؤكدا بأن هذه الحملات لازالت قائمة وأن الجهات الأمنية الميدانية سوف تقوم بملاحقة المخالفين وتقديمهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقهم . مطالبا جميع الأخوة المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لكل مامن شأنه يخدم المصلحة العامة ويحافظ على أمن ومقدرات وطننا الغالي .

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