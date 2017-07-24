الإطاحة بأكثر من ١٨٠٠ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل في الباحة

قبضت شرطة منطقة الباحة على أكثر من ألف وثمانمائة من مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال الشهرين الماضيين.
واوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد بان شرطة منطقة الباحة ومن خلال الجهات الأمنية الميدانية قبضت خلال الشهرين الماضيين على عدد ( ١٨١٤) مخالف لنظامي الإقامة والعمل وذلك على النحو التالي:
-القبض على عدد ( ٥٩٧ ) شخص مجهول الهوية
-القبض على عدد ( ١٢٥ ) شخص لا يحمل إقامة
-القبض على عدد ( ٦٦٧ ) شخص يحمل إقامة منتهية الصلاحية
-القبض على عدد ( ٣٧ ) شخص متغيب عن العمل لدى كفيله
-القبض على عدد ( ٦ ) أشخاص يعملون لدى الغير
-القبض على عدد ( ٤٥ ) شخص يعملون لحسابهم الخاص
-القبض على عدد ( ٦٦ ) شخص هاربون من كفلائهم
-القبض على عدد ( ٣١ ) شخص لقضايا مصاحبة لعملية الضبط الميداني .
مؤكدا بأن هذه الحملات لازالت قائمة وأن الجهات الأمنية الميدانية سوف تقوم بملاحقة المخالفين وتقديمهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقهم . مطالبا جميع الأخوة المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لكل مامن شأنه يخدم المصلحة العامة ويحافظ على أمن ومقدرات وطننا الغالي .
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