 بعد استبعاد قطر من التحالف..الجزيرة تستضيف حوثيًا لمهاجمة المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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بعد استبعاد قطر من التحالف..الجزيرة تستضيف حوثيًا لمهاجمة المملكة

بعد استبعاد قطر من التحالف..الجزيرة تستضيف حوثيًا لمهاجمة المملكة
المناطق_الرياض

بعد إنها قوات التحالف العربي المشترك الداعم للشرعية في اليمن، مشاركة قطر ضمن قوات التحالف المناهضة للحوثيين عادت قناة الجزيرة القطرية مجدداً، إلى إظهار القيادات الحوثية خلال برامجها ونشراتها الإخبارية، في دليل على استمرار قطر في دعم الإرهاب والمليشيات الإرهابية في العالم.
وظهر عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين في اليمن، “محمد البخيتي”، مساء أمس الأحد، على قناة الجزيرة القطرية، في مداخلة مباشرة خلال نشرة التاسعة، مهاجماً المملكة، ومتوعداً بهزيمتها.
وجاءت مداخلة القيادي الحوثي، محمد البخيتي، للتعليق على تصعيد الحوثيين الأخير، واستهدافهم ميناء المخا بقارب مفخخ، وتحذيرهم من تحويل البحر الأحمر إلى مسرح مواجهات.
وسبق أن تداولت وسائل إعلام محلية في اليمن، أن قناة الجزيرة القطرية تسعى إلى إعادة افتتاح مكتب القناة في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عقب إعلان دول خليجية وعربية، قرار مقاطعة الدوحة، وإنهاء مشاركتها في التحالف العربي.

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