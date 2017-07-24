أسماء المقبولين من الدفعة الثانية لطلاب وطالبات جامعة الباحة

أعلنت جامعة الباحة ، اليوم أسماء المقبولين في الدفعة الثانية للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1438/ 1439هـ لدرجة البكالوريوس.

ودعت الجامعة المقبولين، إلى تسليم ملفاتهم إلى أقرب مكتب للبريد الممتاز

“خدمة جامعي” في موعد تسليم الملفات للدفعة الثانية بدءاً من اليوم الاثنين الموافق 8 / 11 / 1438هـ وحتى يوم الاربعاء الساعة التاسعة مساءً 10 / 11 / 1438هـ،مؤكدة أنه لن تقبل الملفات المسلمة يدوياً إلى مقر العمادة.وبينت أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول من خلال الرابط

مشيرة إلى أن الطلاب والطالبات الذين يتم ترشيحهم للقبول ولم يرسلوا ملفاتهم عبرالبريد الممتاز خلال فترة الترشيح لن يتم ترشيحهم مرة أخرى وسيتم ترشيح بديلاً عنهم .