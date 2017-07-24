أسماء المقبولين من الدفعة الثانية لطلاب وطالبات جامعة الباحة

أعلنت جامعة الباحة ، اليوم أسماء المقبولين في الدفعة الثانية للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1438/ 1439هـ لدرجة البكالوريوس.
ودعت الجامعة المقبولين، إلى تسليم ملفاتهم إلى أقرب مكتب للبريد الممتاز
“خدمة جامعي” في موعد تسليم الملفات للدفعة الثانية بدءاً من اليوم الاثنين الموافق 8 / 11 / 1438هـ وحتى يوم الاربعاء الساعة التاسعة مساءً 10 / 11 / 1438هـ،مؤكدة أنه لن تقبل الملفات المسلمة يدوياً إلى مقر العمادة.وبينت أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول من خلال الرابط
http://portal.bu.edu.sa/web/
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مشيرة إلى أن الطلاب والطالبات الذين يتم ترشيحهم للقبول ولم يرسلوا ملفاتهم عبرالبريد الممتاز خلال فترة الترشيح لن يتم ترشيحهم مرة أخرى وسيتم ترشيح بديلاً عنهم .
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