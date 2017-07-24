 ماذا قال الإيرانيون عن زيارة الصدر للمملكة؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ماذا قال الإيرانيون عن زيارة الصدر للمملكة؟ بعد استبعاد قطر من التحالف..الجزيرة تستضيف حوثيًا لمهاجمة المملكة الإطاحة بأكثر من ١٨٠٠ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل في الباحة “منصورين”..مبادرة لإنهاء إجراءات معاملات المرابطين بالحد الجنوبي مراقبون: زيارة مقتدى الصدر للمملكة بداية لـ”عراق عربي” مدينة أبها هي منبع وعاصمة الفن..”سوبر كيوت” تختتم عروضها غداً الثلاثاء تركيا..رئاسة الأركان توقف جنوداً أساءوا معاملة متسللين على الحدود مع سوريا طالبات الضيافة الاجتماعية بالدرعية في زيارة للباحة ضمن برنامج عيش السعودية الكويت: مستمرون في الوساطة لحل الأزمة الخليجية «جامعة نجران» تبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني للدبلومات التربوية مؤسسة الملك خالد تفتح باب التقديم لمشروعات الريادة الاجتماعية القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

ماذا قال الإيرانيون عن زيارة الصدر للمملكة؟

ماذا قال الإيرانيون عن زيارة الصدر للمملكة؟
المناطق_الرياض

بعد أن وصل زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” للمملكة في زيارة رسمية، بدأت القنوات ووسائل الإعلام الإيرانية المقربة من النظام الإيراني في استضافة عدد من السياسيين الإيرانيين لمعرفة أهداف هذه الزيارة.
وفي هذا السياق استضافت قناة “خبر” الإيرانية، مساء أمس، “2” من كبار المحللين السياسيين الإيرانيين هما “صباح زنكنه” و” مصدق بور” لبحث أهداف زيارة الصدر إلى المملكة في هذا الوقت تحديداً.
واعتبر المحلل السياسي المقرب من التيار الإصلاحي صباح زنكنه، أن “زيارة الصدر إلى المملكة مهمة للغاية في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة نتيجة التوترات الحاصلة”، عربا أن تكون زيارة الصدر ممهدة للحصول على عفو عن عشرات الشيعة المحكومين بالإعدام” وفقا لقوله.
بدوره، وصف الكاتب والمحلل السياسي الإيراني “مصدق مصدق بور”، زيارة الصدر إلى المملكة واستقباله من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان”، بـ”الخطوة التي جرحت مشاعر المسلمين” حسب زعمه.
واستبعد مصدق بور أن “يكون مقتدى الصدر مفوضًا من قبل إيران للتوسط بينها وبين المملكة لحل التوترات بين البلدين”.
وكان زعيم التيار الصدري قد ابتعد عن إيران نتيجة مواقفه المعارضة لنفوذها ودعمها للجماعات الشيعية المسلحة التي يصفها الصدر بأنها “مليشيات وقحة” تثير الرعب بين العراقيين، فيما يسعى فريق داخل إيران إلى ضرورة التواصل مع زعيم التيار الصدري بسبب نفوذه الواسع رغم الخلافات معه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>