ماذا قال الإيرانيون عن زيارة الصدر للمملكة؟

بعد أن وصل زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” للمملكة في زيارة رسمية، بدأت القنوات ووسائل الإعلام الإيرانية المقربة من النظام الإيراني في استضافة عدد من السياسيين الإيرانيين لمعرفة أهداف هذه الزيارة.

وفي هذا السياق استضافت قناة “خبر” الإيرانية، مساء أمس، “2” من كبار المحللين السياسيين الإيرانيين هما “صباح زنكنه” و” مصدق بور” لبحث أهداف زيارة الصدر إلى المملكة في هذا الوقت تحديداً.

واعتبر المحلل السياسي المقرب من التيار الإصلاحي صباح زنكنه، أن “زيارة الصدر إلى المملكة مهمة للغاية في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة نتيجة التوترات الحاصلة”، عربا أن تكون زيارة الصدر ممهدة للحصول على عفو عن عشرات الشيعة المحكومين بالإعدام” وفقا لقوله.

بدوره، وصف الكاتب والمحلل السياسي الإيراني “مصدق مصدق بور”، زيارة الصدر إلى المملكة واستقباله من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان”، بـ”الخطوة التي جرحت مشاعر المسلمين” حسب زعمه.

واستبعد مصدق بور أن “يكون مقتدى الصدر مفوضًا من قبل إيران للتوسط بينها وبين المملكة لحل التوترات بين البلدين”.

وكان زعيم التيار الصدري قد ابتعد عن إيران نتيجة مواقفه المعارضة لنفوذها ودعمها للجماعات الشيعية المسلحة التي يصفها الصدر بأنها “مليشيات وقحة” تثير الرعب بين العراقيين، فيما يسعى فريق داخل إيران إلى ضرورة التواصل مع زعيم التيار الصدري بسبب نفوذه الواسع رغم الخلافات معه.