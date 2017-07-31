صحة الشرقية : دعم مستشفى صفوى العام ب ٣ أجهزة متطورة

أوضحت ” الصحة في الشرقية ” أنه تم دعم مستشفى صفوى العام بعدد ٣ أجهزة طبية حديثة متطورة ذات مواصفات عالمية وكفاءة عالية في الخدمة، حيث تتميز بدقة النتائج وسرعة ظهورها مما يعود بالفائدة على المستفيدين من الخدمات الطبية بالمستشفى .

وتشتمل هذه الأجهزة على جهاز (دايمنشن) والمخصص لتحليل كيمياء الدم بحيث يستقبل 60 عينة خلال مابين 5 و20 دقيقة ، إضافة إلى تشغيل جهاز ( كوباس ) لتحليل كيمياء الدم (c311) بحيث يستقبل 60 عينة خلال مابين 5 الى 25 دقيقة، كما تم تشغيل جهاز (حس)كهربائي علاجي يعمل بموجات علاجية متعددة المواصفات لعلاج إعتلالات الجهاز العصبي العضلي .