 “التجارة” تطلق حملة #استثمر_بعلامتك لتعزيز الوعي بأهمية العلامة التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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“التجارة” تطلق حملة #استثمر_بعلامتك لتعزيز الوعي بأهمية العلامة التجارية

“التجارة” تطلق حملة #استثمر_بعلامتك لتعزيز الوعي بأهمية العلامة التجارية
المناطق ـ الرياض

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار حملتها التوعوية (#استثمر-بعلامتك) والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العلامة التجارية باعتبارها أحد سُبل الاستثمار الرئيسية التي يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة الحرص على تسجيلها وحمايتها.
وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دور الوزارة بأهمية زيادة الوعي بالعلامات التجارية إذ تعد أهم الاستثمارات التي تعود على صاحبها بالنفع في المستقبل وضمن جهودها في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية تحقيقاً لرؤية 2030.
وأوضحت الوزارة أنها من خلال هذه الحملة تسعى إلى خلق الوعي الكامل بأهمية تسجيل العلامة التجارية مما يساعد المستثمر في حماية حقوقه وذلك تفادياً لما قد يتعرض له من تقليد من قبل أي شخص أخر.
وبينت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية لتسجيل العلامة التجارية تمتاز بالسهولة حيث كل ما على المستفيد هو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة TMR.SA ومن ثم القيام بتعبئة الطلب إلكترونياً وسداد الرسوم، بعد ذلك يتم البدء بإجراءات النشر الإلكتروني عبر صحيفة أعمالي الإلكترونية ولمدة ٦٠ يوم، ومن ثم تسجيل العلامة التجارية وإصدار شهادة تسجيل علامة تجارية لمدة ١٠ سنوات.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة إلى زيارة الموقع الإلكتروني لخدمة تسجيل العلامة التجارية TMR.sa والاستفادة من الخدمة

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