أمانة عسير تصادر100 كلجم من السمن والعسل المغشوش

أحبطت أمانة عسير متمثلة بفرع الأمانة بالسودة قرابة 100 كلجم من العسل و السمن الغير صالح للاستخدام الآدمي و التي كانت معدة للتوزيع و تسويقها على المستهلكين .

أوضح ذلك رئيس فرع الأمانة بالسودة عوض الشهري مبينا بأنه قد تم رصد عدة مخالفات على مجموعة من الباعة المتجولون حيث تم ضبطها مباشرة من قبل مراقبي فرع الأمانة والتي كانت عبارة عن كميات من العسل و السمن الغير صالح للاستهلاك الآدمي و المخالفة للاشتراطات الصحية فيما أشار الشهري إلى أن ما تم ضبطه قدر بـأكثر من 76 كيلو غرام من العسل و 23 كيلو غرام من السمن .

و قال الشهري إن المراقبين قد ضبطوا هذه المنتجات الغير صالحة للاستهلاك بحوزة 8 باعة متجولون بمركباتهم الخاصة ، وقد اعتدى أحدهم بمركبته عنوة على مراقب الأمانة محاولا الهرب فيما لم يصب المراقب بأذى ولله الحمد ، وقد استدعى ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات ذات العلاقة .

و أضاف الشهري أنه قد تم مصادرة ما يقارب الـ 18 كيسا من الذرة و ضبط ما يقارب عدد 8 بسطات عشوائية للباعة متجولون من الجنسيات العربية وتم مصادرة جميع ما لديهم وتسليمهم لمخفر شرطة السودة لتطبيق نظام مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بحقهم .