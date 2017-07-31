بلدية محافظة الخرج تصادر 400 كيلو من الخضروات والورقيات مجهولة المصدر

صادرت إدارة الأسواق ببلدية محافظة الخرج أكثر من 400 كيلو غرام من الخضروات والورقيات مجهولة المصدر في سوق السليمانية من الباعة الجائلين والمخالفين ضمن الحملات اليومية المكثفة والتي تواصل من خلالها إدارة الأسواق الجولات اليومية على فترتين نهارية ومسائية.

هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن الحملات اليومية للإدارات المخولة والرقابية مستمرة بشكل مكثف والحرص على تطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية على المخالفين وعلى كل ما يخص صحة وسلامة المواطن والمقيم من بعض المواد والتي يتم بيعها عن طريق المخالفين .