 الشرطة تباشر مقتل شاب طعنا بالمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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الشرطة تباشر مقتل شاب طعنا بالمدينة

الشرطة تباشر مقتل شاب طعنا بالمدينة
المناطق - المدينة المنورة

تلقى  مركز شرطة أحد صباح اليوم الاثنين بلاغا من قبل مستشفى الأنصار يفيد عن دخول مواطن 19 سنه للمستشفى إثر تعرضه لعدة طعنات بسكين بسبب مشاجرة مع آخر وتم اسعافه إلا أنه توفي .

أوضح ذلك الناطق الأمني لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني والذي أضاف بأنه قد جرى الانتقال والمعاينة لموقع الجريمة والجثمان من قبل المختصين من الأدلة الجنائية والطب الشرعي  والبحث الجنائي وعضو النيابة العامة .
ومن خلال إجراءات التحري وسماع اقوال الشهود تم التعرف على الجاني والقبض عليه في حينه والذي اتضح أنه مواطن 19 سنه .

وبسماع أقواله اعترف بما نسب إليه بقيامه بتسديد عدة طعنات للمجني عليه بسبب خلاف بينهما .
كما جرى استكمال الإجراءات الأولية تمهيداً لإحالة القضية لفرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة بحكم الاختصاص .

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