توقيع اتفاقية لنقل أبناء وبنات الشهداء.. مساعد مدير تعليم تبوك يتفقد أندية الحي والأندية الموسمية

بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد القعير وفي مبادرة من ممثل برنامج أندية مدارس الحي د. عبدالله الحارثي وقعت إدارة تعليم تبوك اتفاقية لتسيير رحلات مخصصة لأبناء وبنات الشهداء مع مجموعة العنان للسفر والسياحة بعد أن أبدت المجموعة تبنيها لهذه المبادرة ، وذلك ضمن برنامج “عيش السعودية”.

وأكد الحارثي، أن المبادرة تهدف لتسيير رحلات مخصصة لأبناء وبنات شهداء الوطن، لمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

من جهة ثانية قام المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي ماجد القعير بزيارة لأندية الحي( بنين وبنات) في محافظات أملج والوجه يرافقه مدير إدارة نشاط الطلاب وممثل أندية حي المنطقة د. عبدالله الحارثي ومشرفي الأندية وفريق الدعم الفني للأندية.

وأثنى المساعد على ما شاهده من برامج منفذة وفعاليات ومناشط في المسارات الأربعة الترفيهي والسياحي والوظيفي والتقني التي تقدمها الأندية ضمن برنامج إجازتي2 .مقدما شكره لقادة وقائدات الأندية والمشرفين والمشرفات على المجالات على مايقومون به من جهود كبيرة .