 توقيع اتفاقية لنقل أبناء وبنات الشهداء.. مساعد مدير تعليم تبوك يتفقد أندية الحي والأندية الموسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

توقيع اتفاقية لنقل أبناء وبنات الشهداء.. مساعد مدير تعليم تبوك يتفقد أندية الحي والأندية الموسمية الشرطة تباشر مقتل شاب طعنا بالمدينة بلدية محافظة الخرج تصادر 400 كيلو من الخضروات والورقيات مجهولة المصدر أمانة عسير تصادر100 كلجم من السمن والعسل المغشوش “التجارة” تطلق حملة #استثمر_بعلامتك لتعزيز الوعي بأهمية العلامة التجارية صحة الشرقية : دعم مستشفى صفوى العام ب ٣ أجهزة متطورة الأمير عبدالله بن بندر يستعرض حملة الحج “عبادة وسلوك حضاري” الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق اختتام ورشة عمل التصنيف وفقا لمنهجية احصاءات المملكة 2014 بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والبلديات “العمل” تبدأ غدا بتطبيق حماية الأجور إلزاميًا على المنشآت التي تزيد عمالتها على 60 عاملًا البحرين تدين الاعتداء الإرهابي على دورية أمن بحي المسورة بالقطيف نائب أمير الجوف يفتتح أقسام جديدة بمستشفى دومة الجندل ويزور آثارها

توقيع اتفاقية لنقل أبناء وبنات الشهداء.. مساعد مدير تعليم تبوك يتفقد أندية الحي والأندية الموسمية

توقيع اتفاقية لنقل أبناء وبنات الشهداء.. مساعد مدير تعليم تبوك يتفقد أندية الحي والأندية الموسمية
المناطق - تبوك

بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد القعير وفي مبادرة من ممثل برنامج أندية مدارس الحي د. عبدالله الحارثي وقعت إدارة تعليم تبوك اتفاقية لتسيير رحلات مخصصة لأبناء وبنات الشهداء مع مجموعة العنان للسفر والسياحة بعد أن أبدت المجموعة تبنيها لهذه المبادرة ، وذلك ضمن برنامج “عيش السعودية”.
وأكد الحارثي، أن المبادرة تهدف لتسيير رحلات مخصصة لأبناء وبنات شهداء الوطن، لمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

من جهة ثانية قام المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي ماجد القعير بزيارة لأندية الحي( بنين وبنات) في محافظات أملج والوجه يرافقه مدير إدارة نشاط الطلاب وممثل أندية حي المنطقة د. عبدالله الحارثي ومشرفي الأندية وفريق الدعم الفني للأندية.
وأثنى المساعد على ما شاهده من برامج منفذة وفعاليات ومناشط في المسارات الأربعة الترفيهي والسياحي والوظيفي والتقني التي تقدمها الأندية ضمن برنامج إجازتي2  .مقدما شكره لقادة وقائدات الأندية والمشرفين والمشرفات على المجالات على مايقومون به من جهود كبيرة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>