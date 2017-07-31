 خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج توقيع اتفاقية لنقل أبناء وبنات الشهداء.. مساعد مدير تعليم تبوك يتفقد أندية الحي والأندية الموسمية الشرطة تباشر مقتل شاب طعنا بالمدينة بلدية محافظة الخرج تصادر 400 كيلو من الخضروات والورقيات مجهولة المصدر أمانة عسير تصادر100 كلجم من السمن والعسل المغشوش “التجارة” تطلق حملة #استثمر_بعلامتك لتعزيز الوعي بأهمية العلامة التجارية صحة الشرقية : دعم مستشفى صفوى العام ب ٣ أجهزة متطورة الأمير عبدالله بن بندر يستعرض حملة الحج “عبادة وسلوك حضاري” الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق اختتام ورشة عمل التصنيف وفقا لمنهجية احصاءات المملكة 2014 بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والبلديات “العمل” تبدأ غدا بتطبيق حماية الأجور إلزاميًا على المنشآت التي تزيد عمالتها على 60 عاملًا البحرين تدين الاعتداء الإرهابي على دورية أمن بحي المسورة بالقطيف

خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج

خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج
واس - القاهرة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج هذا العام.
أعلن ذلك معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان.
وقال في بيان صادر عن سفارة المملكة بالقاهرة اليوم ” إن هذه الاستضافة تأتي تكريماً وتقديرًا من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ، لأسر الشهداء الذين ضحى أبناؤهم بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>