 مجلس التعاون الخليجي يعلن عن بدء التحقيق في مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج الورق والورق المقوى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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مجلس التعاون الخليجي يعلن عن بدء التحقيق في مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج الورق والورق المقوى

مجلس التعاون الخليجي يعلن عن بدء التحقيق في مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج الورق والورق المقوى
واس - الرياض

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري اليوم، أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون أصدرت قرارها ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج الورق والورق المقوى (كرافت أو فلوتينج أو تستلاينر)، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح (ورق الكرتون).
وأفاد أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد (13) والصادر بتاريخ 8 ذي القعدة 1438هـ الموافق 31 يوليو 2017م، التي تمت اتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون على الرابط التالي http://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Pages/Details.aspx?itemid=749

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