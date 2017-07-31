 مدني عسير يطلق فعاليات “سلامة أسرتي مسؤوليتي” التوعوية الصيفية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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مدني عسير يطلق فعاليات “سلامة أسرتي مسؤوليتي” التوعوية الصيفية

مدني عسير يطلق فعاليات “سلامة أسرتي مسؤوليتي” التوعوية الصيفية
المناطق - أبها

انطلقت مساء أمس فعاليات وأنشطة المعرض التوعوي الصيفي للدفاع المدني تحت شعار ( سلامة أسرتي مسؤوليتي ) بمنطقة عسير الذي يقام حاليا  بمركز عسير مول التجاري
وقد شُكلت لها لجنة برئاسة العقيد دكتور/ عبدالله عايض الشهري مدير إدارة التوعية الوقائية بمدني عسير حيث يتضمن هذا المعرض عدد من البرامج والأنشطة المتعلقة بالسلامة العامة ومفاهيمها والتركيز على مخاطر المنزل بالإضافة الى الشروح والتدريبات العملية للطرق الصحيحة واستخدام طفايات الحريق وإجراءات السلامة للوقاية من المخاطر الكهربائية ، إضافة  للمسابقات الثقافية عن جوانب السلامة والوقاية ، وتنسيقاً مع الجمعية الخيرية تم الاستعانة بعناصر نسائية مُدربة للتواصل مع العائلات المشاركة بتلك الفعاليات  وسيستمر هذا المعرض لمدة أسبوع .

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