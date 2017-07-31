 القطاع الصحي ببارق يدرب العاملين على الدليل الارشادي للائحة الأداء الوظيفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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القطاع الصحي ببارق يدرب العاملين على الدليل الارشادي للائحة الأداء الوظيفي

القطاع الصحي ببارق يدرب العاملين على الدليل الارشادي للائحة الأداء الوظيفي
المناطق - بارق

اختتم اليوم القطاع الصحي بمحافظة بارق ورشة العمل التي نظمها القطاع بقاعة التدريب بمركز صحي صعبان لتدريب العاملين على الدليل الإرشادي للائحة الأداء الوظيفي الجديد وميثاق الأداء الوظيفي واستمرت يومين بحضور مدير القطاع الصحي ببارق الأستاذ سليمان بن محمد السلومي والمساعد للصحة العامة الأستاذ أحمد طحيطح البارقي والمساعد للشؤون الإدارية الأستاذ محمد علي الاسمري والموجه الفني الدكتور طارق عمر.
واستهدفت ورشة العمل رؤساء الأقسام ومدراء المراكز وأطباء المراكز الصحية، وحاضر خلال ورشة العمل مدير القطاع حيث تم تبسيط وشرح مفاهيم اللائحة الجديدة ليتمكن الجميع من العمل بها وتحقيقها وتطبيقها ثم قام المساعد للشؤون الإدارية بتقديم المحاضرة الثانية وشرح نماذج الأداء الوظيفي للوظائف الإشرافية وغير الإشرافية.

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