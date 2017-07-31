 جمرك الخفجي يحبط تهريب أكثر من 61 ألف حبة كبتاغون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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جمرك الخفجي يحبط تهريب أكثر من 61 ألف حبة كبتاغون

جمرك الخفجي يحبط تهريب أكثر من 61 ألف حبة كبتاغون
المناطق - متابعات

أحبط جمرك منفذ الخفجي محاولة تهريب “61,690” حبة كبتاغون، من خلال حافلتين حاولا سائقيهما تهريبهما إلى داخل المملكة.
وأوضح مدير عام الجمرك عيد العنزي أنه قَدِمت للجمرك أولاً حافلة تقل مجموعة من الركاب، وأثناء قيام المفتش الجمركي بالإجراءات الجمركية للحافلة وركابها وأمتعتهم، اكتشف أنه يوجد مخبأ في أرضية الحافلة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، وبفتحه وإزالة الغطاء المؤدي إليه عُثر على “29,850” حبة كبتاغون.
وأكد أنه بنفس طريقة التهريب السابقة حاول سائق حافلة آخر قدِم للجمرك بعد ساعات قليلة من قدوم الحافلة الأولى، محاولا تهريب “31,840” حبة كبتاغون.

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