مجلس الوزراء البحريني يُنوه بجهود خادم الحرمين الشريفين التي أثمرت عن إلغاء القيود المفروضة على المصلين بالمسجد الأقصى المبارك

نوه مجلس الوزراء بمملكة البحرين بالمساعي الحثيثة والجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي أثمرت عن إلغاء القيود المفروضة على المصلين بالمسجد الأقصى المبارك وهو ما يعكس حرصه على رعاية المقدسات وما يُجسد المكانة العالمية لخادم الحرمين الشريفين في قيادة الأمة الإسلامية ويعكس التقدير الدولي الواسع للمملكة العربية السعودية ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين وفي الدفاع عن قضايا الأمة وحماية مقدساتها .

ودان المجلس خلال جلسته التي عُقدت اليوم، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين بشدة محاولة استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية منطقة مكة المكرمة بالصواريخ ، مستنكرًا هذا الاعتداء الغاشم الذي تجاوز حرمة المكان وما يُمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين وما يُشكله من تعد على كل الحدود الدينية والإنسانية ، ووصفه المجلس بأنه عمل إجرامي دنيء ومحاولة يائسة وفاشلة للتأثير على موسم الحج الذي تنظمه بفضل من الله وتوفيقه المملكة العربية السعودية باقتدار ونجاح مشهود .