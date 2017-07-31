 أمير الباحة يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الباحة القابضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الباحة القابضة

أمير الباحة يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الباحة القابضة
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتب سموّه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الباحة القابضة أحمد بن علي الشدوى, وأعضاء مجلس الإدارة .
وفي بداية الاستقبال رحب سموه ، بالشدوى ومرافقيه ، مشيراً سموّه إلى الأهمية التي يمثّلها القطاع الخاص في المشاركة في التنمية السياحية في المنطقة وفق ماتضمنته خطط وأهداف الرؤية الوطنية 2030 .
وأكد سمو أمير الباحة, ضرورة تسهيل جميع الإجراءات التي تضمن انطلاقة الشركة وخطة إنشاء أفرع لها بالمناطق ، ودعم كل من له الرغبة في الاستثمار بالمنطقة, كونها من أهم مناطق الجذب السياحي في المملكة، متمنياً لهم التوفيق في المشاركة بتنمية المنطقة سياحياً .
من جانبه, استعرض الشدوى خلال اللقاء رؤية وأهداف الشركة ، التي تسعى لأن تكون رائدة في إبراز منطقة الباحة كأحد أهم الوجهات المفضلة للاستثمارات السياحية والزراعية في المملكة ، وجذب الاستثمار المربح إلى منطقة الباحة بخلق وعرض الفرص الناجحة بما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار بالمملكة ، مبيناً خطط الشركة الحالية والمستقبلية .
وأفاد أنه تم إصدار ثلاث ميزانيات حققت أرباح ستسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والارتقاء بالشركة وأعمالها ، لافتاً النظر إلى أن شركة تنمية الباحة القابضة تقوم بإعداد الدراسات الاستشارية للعديد من المشاريع في مختلف المناطق ، حيث تسعى إلى إنشاء برج الباحة الاستثماري بتكلفة إنشائية تبلغ 200 مليون ريال، ويحوى المشروع فندقًا وعددًا من المكاتب وشقق التمليك ومراكز تجارية متنوعة.
وأفاد الشدوي أنه سيتم إعلان خطة زيادة رأس المال للشركة خلال الفترة القادمة بحيث تكون مفتوحة لمن يرغب وسجلاتها وأعمالها متاحة بكل شفافية ، بما يسهم في النهوض الحقيقي للشركة بالاضافة الى وجود عدد من المشاريع السياحية التى ستنتهي قريبا داخل مدينة الباحة و اخرى زراعية ، معرباً باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة عن شكره لسموه على اهتمامه ودعمه وما استمعوا إليه من توجيهات للارتقاء بعمل وخطط الشركة .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، ومدير عام مكتب سمو امير منطقة الباحة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالامارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

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