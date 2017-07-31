وكيل محافظ عنيزة يرعي نهائي دورة فهد الخالد المالك

على شرف سعادة محافظ عنيزة المهندس عبدالرحمن بن ابراهيم السليم يرعى سعادة وكيل محافظ عنيزة المستشار ابراهيم بن عبدالله البريكان .. المباراة النهائية لدورة المغفور له بإذن الله تعالى فهد الخالد الحمد المالك لكرة القدم الثالثة والتي يستضيفها النادي العربي بعنيزة بين فريقي

الترجي x الشباب .

وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/11/1438هـ تحدث بذلك المهندس محمد بن راشد الشملان المشرف العام على مهرجان المغفور له بإذن الله تعالى فهد الخالد الحمد المالك الترويحي والتثقيفي الثالث والذي أضاف : إن هذه الدورة تأتي ضمن حزمة البرامج والفعاليات التي ينظمها ويتبناها المهرجان . وكشف الشملان ان هذه الدورة تعد اكبر الدورات الكروية بالمنطقة وأشترك بها ثمانية فرق كروية تمثل كافة مدن منطقة القصيم .

ومثلث الدورة تجمع للمنافسة الشريفة بين الشباب المنطقة

مبييناً ان اللجنة المنظمة للدورة قد نجحت في انجاح هذا التجمع الشباب والرياضي بشكل مميز حيث تم رصد العديد من الجوائز للمتميزين والحضور

اضافة الى جائزة يومية قيمه لأحسن لاعب بالمباراة . كما تم تكليف طاقم تحكيم كروي معتمد ومؤهل لإدارة منافسات الدورة بمقدمتهم عدداً من الحكام الدوليين .

وأوضح الشملان فريق عمل المهرجان يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لسعادة المحافظ عنيزة المهندس عبدالرحمن السليم ولسعادة المستشار ابراهيم البريكان على دعمهم وتشجيعهم المستمر لفعاليات المهرجان .. كما وجهه الشملان شكرة وتقديره الخاص لرئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي العربي وكافة منسوبي النادي على دعمهم وتشجيعهم وتعاونهم المستمر الذي أسفر عن نجاح هذا التجمع الشبابي والرياضي الهام ..

أختتم الشملان تصريحه مفيداً ان مراسم حفل اختتام الدورة ستشمل عدة مفاجآت وسيتم خلالها تكريم شركاء اللجان والفرق واللاعبين المتميزين .