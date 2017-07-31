سمو أمير جازان يلتقي نائب وزير التعليم ويبحث معه مشروعات وخطط الوزارة

اثنى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على ماتقدمه وزارة التعليم من جهود في منطقة جازان ومدارس الحد الجنوبي وحملات محو التي تنفذها بعدد من المراكز والقطاعات التعليمة ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم ، نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي ،الذي يزور المنطقة حاليا .‬

‫واستمع سموه إلى عرض من الدكتور العاصمي عن أبرز أهداف الزيارة التي تشمل تفقد مقر حملة التوعية ومحو الأمية للمستهدفين والمستهدفات في قطاع بيش والفطيحة التي تنفذها إدارة تعليم صبيا ضمن خطط وزارة التعليم للقضاء على الأمية في المجتمع ونشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر ، مقدما الشكر والتقدير للمتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لفعاليات الحملة بمركز قطاع الفطيحة التابع لمحافظة بيش ، والتي انطلقت في الرابع من شهر شوال الماضي و تستمر إلى الرابع من شهر ذي الحجة المقبل .‬

‫واستعرض الدكتور العاصمي أبرز البرامج التي تشهدها الحملة في مجالات التعليم والتوعية المختلفة للدارسين والدارسات في مراكز الحملة والبالغ عددها 13 مركزاً موزعه على قرى وهجر القطاع ، وسط تفاعل مختلف الجهات المشاركة وجهود القائمين على الحملة ،كما بين نائب وزير التعليم نتائج زيارته للمرابطين في الحد الجنوبي ولقاءه بالقيادة الميدانية .‬

‫كما جرى خلال اللقاء استعراض العديد من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها بمنطقة جازان . ‬

وثمن سمو أمير منطقة جازان جهود وزارة التعليم للقضاء على الأمية في المجتمع ونشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر ، مبرزا جهود إدارة تعليم صبيا في تنفيذ حملة التوعية ومحو الأمية بمركز قطاع الفطيحة التابع لمحافظة بيش ،والنتائج الملموسة التي تحققها الحملة في إزالة الأمية وتوعية الدارسين والدارسات وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، مقدرا اهتمام ‬معالي‪ ‬وزير‪ ‬التعليم‪ ‬الدكتور أحمد بن محمد العيسى , وجهود الوزارة في هذا المجال ،متمنيا التوفيق للجميع .

حضر الاستقبال وكيل امارة جازان د.سعد بن مقرن المقرن ومدير عام التعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي ومدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس .