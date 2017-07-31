الامير محمد بن ناصر وقع على نموذج اول معاملة إليكترونية في نظام الاتصالات الجديد “امارة بلا ورق”

وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على نموذج اول معاملة إليكترونية ضمن نظام الاتصالات الجديد والتعاملات الالكترونية “امارة بلا ورق”.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه ، اليوم بمكتبة بديوان الإمارة على النظام الالكتروني للاتصالات الإدارية الجديد DMS ونظام متابعة المشاريع الحكومية الالكتروني باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS . وذلك خلال لقاء وكيل أمارة منطقة جازان الدكتور. سعد بن مقرن المقرن ، ووكيل الامارة للشؤون الأمنية أ.سلطان بن أحمد السديري وعدداً من مدراء ومسؤولي ومنسوبي الامارة .

وأستمع سمو أمير جازان الى شرح عام من قبل وكيل الامارة عن آلية عمل مشروع نظام الاتصالات الإدارية الجديد بأمارة المنطقة والأهداف التي يحققها النظام للعمل وفق آلية محددة للوصول الى تحقيق إنجاز التعاملات الالكترونية لتصبح “الامارة بلا ورق”..

عقب ذلك قدم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بامارة منطقة جازان والمشرف العام على تقنية المعلومات أ. سعد بن عبدالله الفواز شرحا مفصلا عن انجازات الادارة العامة لتقنية المعلومات والذي اشتمل على تجهيز المركز الشامل وتدشين مشروع الخدمات الالكترونية للإمارة عبر منصة “أبشر ” والتي تحتوي 33 خدمة إليكترونية والتي تعد امارة منطقة جازان في المرتبة الاولى في التجهيز والتدشين.

وأضاف المشرف على تقنية المعلومات بأن العمل يجري في استكمال معايير قياس التحول للمعاملات الالكترونية الحكومية “يسر” لاستكمال كافة متطلبات المشروع ومنها مركز التصديق الرقمي وربط أوامر الدفع الالكترونية بوزارة المالية وتفعيله عبر قناة التكامل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اضافة الى السعي والحرص للحصول على شهادة الأيزو في أمن المعلومات.

وأشار الفواز بأنه تم التعاقد مع عدد من الشركات لتقديم المشروع بالطريقة المثالية قريبا وتشمل مشروع البوابة الداخلية لموظفي الامارة وتحسين البوابة الخارجية وكذلك البنى التحتية لمركز المعلومات وذلك بهدف تفعيل نظام الاتصالات الإدارية الالكترونية بالشكل الأمثل بحيث يسهل إجراءات سير المعاملات بشكل سريع ودقيق

وبين المشرف على تقنية المعلومات بأمارة جازان انه جرى التعرف على مختلف الأنظمة التي يتم العمل بها في إمارات المناطق والتواصل مع مشروع ريادة لتطوير النظام الجديد DMS وتجهيز متطلبات النظام وتكثيف ورش العمل والتدريب للموظفين على النظام ونقل البيانات من النظام السابق الى النظام الإلكتروني الجديد

وبعد ذلك تابع سمو أمير جازان عرض لما تم إنجازه في نظام متابعة المشاريع إلكترونياً بواسطة نظام المعلومات الجغرافية GIS حيث تم برمجة نظام إلكتروني يهدف الى تمكين أمارة المنطقة من إجراء متابعة شاملة تحتوي على نسبة إنجاز المشروعات الحكومية المنفذة على أرض الواقع من قبل الجهات والإدارات المختلفة.

وأكد وكيل امارة منطقة جازان الدكتور سعد المقرن أن متابعة المشاريع تكون عبر عدة مراحل وخطوات تتضمن التحديث المستمر لحالة المشاريع

مشيراً الى المتابعة تتم عن طريق إدخال وتعديل البيانات من قبل جهات الاختصاص وتطبيقها على نظم المعلومات الجغرافيةGIs.

وثمن د. المقرن دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، لتحقيق التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وفي نهاية العرض نوه سمو أمير منطقة جازان بجهود وكيل الأمارة وكافة الموظفين القائمين على انشاء وتطبيق هذه الأنظمة والتي تختصر الوقت والجهد وتربط الامارة بمختلف الجهات الحكومية والتي تقدم خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين وتنفيذ معاملاتهم في أسرع وقت ممكن وذلك يأتي بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، مشدداً سموه على أهمية استخدام التقنيات الرقمية الحديثة لما يخدم المنطقة .