 طلاب جامعة المؤسس يواصلون ابداعاتهم في ( موهبة ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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طلاب جامعة المؤسس يواصلون ابداعاتهم في ( موهبة )

طلاب جامعة المؤسس يواصلون ابداعاتهم في ( موهبة )
المناطق - جدة

ضمن منافسات برنامج موهبة الاثرائي الصيفي للعام 2017 الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة فاز فريق تخصص التقنية الحيوية و فريق تخصص التشفير بمسابقات العروض العلمية خلال الاسبوعين الماضيين حيث قدّم الطلاب عروضا علمية في قالب إبداعي ابرزوا فيه التحصيل العلمي الذي استفادوه في مختلف تخصصاتهم.
ويعمل طلاب الهندسة الميكانيكية على مشاريع نوعية تخدم حل مشكلات في بيئة العمل المختلفة وتطوير منتجات تساهم في حركة الصناعة الوطنية فيما يقوم طلاب مسار الطاقة والبيئة على دراسة مسببات التلوث وطرق معالجتها بطرق اقتصادية ومناسبة للبيئة في المملكة.
من جهته أوضح   رئيس البرنامج الدكتور إقبال محمد اسماعيل أن الطلاب فاجئوا اللجان بإبداعاتهم ومشاريعهم ، فكل فريق  قدّم عروض علمية تشمل باوربوينت وتجارب ومشاهد تمثيلية ومونتاج أفلام بقالب إبداعي، وبرنامج موهبة يشهد قفزات نوعية عاماً بعد آخر ، مشيراً أن الهدف من البرنامج تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم .
هذا وسيختتم برنامج موهبة الاثرائي الصيفي للعام 2017  الذي استمر لـ 21 يوما وبمشاركة 180 طالبا الخميس المقبل.

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