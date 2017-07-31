جامعة الملك عبدالعزيز تستكمل إجراءات القبول إلكترونياً بجدة

أكملت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إجراءات القبول لـ ١٣٩٢٧ طالباً وطالبة الكترونياً، حيث قبل منهم ٦١٢٣ طالباً ، في حين وصلت المقاعد المخصصة للطالبات إلى ٧٨٠٤ مقعداً .

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتورعابد المشايخي، أن الجامعة رفعت نسبة المقاعد للمقبولين بالسنة التحضيرية في الأسبوع الثاني بعد قبول أكثر من ٥ الآف طالب وطالبة رغبة منها في استيعاب أكبر عدد وفقاً للطاقة الاستيعابية، لافتاً إلى أن جميع المقبولين أتموا أربعة مراحل من مراحل القبول تتضمن مرحلة التقديم، ثم تأكيد الطلب ومرحلة الفرز وإعلان المرشحين، وأخيراً القبول الإلكتروني.

وأبان المشايخي، أن معايير القبول بالجامعة تستند على أساس المفاضلة بين الطلاب والطالبات والتنافس على المقاعد المتوفرة، مشيراً إلى أن نسبة القبول للطلاب والطالبات في المسارين العلمي والاداري والادبي وصلت إلى المعدل الموزون ٨٠٪‏ ، مبيناً أن المسارات التي تم القبول عليها للطلاب هي “المسار العلمي، والمسار الاداري الأدبي، ودبلوم كلية المجتمع ، ودبلوم كلية السياحة، إضافة إلى فرع رابغ علمي و إداري، وتم قبول الطالبات على المسار العلمي والأدبي بالسليمانية، والمسار العلمي في رابغ، والمسار الإداري والأدبي رابغ.