الشرطة العسكرية للقوات البرية تفتح القبول والتسجيل لحاملي الثانوية

أعلنت اللجنة المركزية لقيادة القوات البرية الملكية السعودية لقبول طلبة القوات البرية، استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لشغل عدد من الوظائف بالقوات البرية.

ويشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث سيبدأ التقديم على الموقع الإلكتروني http://lfca.rslf.gov.sa اعتبارا من الأحد 14/ 11/ 1438 إلى 27 /11/ 1438 ولمدة اسبوعين .

وسيمنح المتعين بعد التخرج رتبة جندي أول .