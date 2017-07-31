 عليك أن تحذر.. هذا ما تفعله ساعات النوم القليلة بصحتك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عليك أن تحذر.. هذا ما تفعله ساعات النوم القليلة بصحتك قطر وإيران.. مؤامرات مشبوهة لتسييس مواسم الحج بعيدا عن أنظمة الدايت.. 10 أطعمة تساعدك على حرق الدهون الشرطة العسكرية للقوات البرية تفتح القبول والتسجيل لحاملي الثانوية جامعة الملك عبدالعزيز تستكمل إجراءات القبول إلكترونياً بجدة وصول أكثر من 43 ألف حاج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حتى أمس مياه جازان تفتح غداً بوابات سد وادي بيش استعدادا لموسم الزراعة نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء الكويتي يُشيد بدور خادم الحرمين الشريفين الذي أثمر عن إلغاء القيود المفروضة على المصلين بالمسجد الأقصى المبارك لأول مرة في الشرق الأوسط انطلاق فعالية “دراجتي برؤيتي ” بالباحة خبير دولي أمريكي : مركز الحرب الفكرية يعزز قيم الاعتدال والتسامح والحوار في الدول الإسلامية، عبر أطروحات معتدلة بلغات متعددة الفالح : أهداف المشروع الوطني للطاقة الذرية تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030

عليك أن تحذر.. هذا ما تفعله ساعات النوم القليلة بصحتك

عليك أن تحذر.. هذا ما تفعله ساعات النوم القليلة بصحتك
المناطق - الرياض

نبهت دراسة طبية حديثة، إلى أن البالغين الذين لا يأخذون قسطا كافيا من النوم معرضون لزيادة الوزن والسمنة والإصابة بعدد من الاضطرابات الأيضية.
وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة ليدز البريطانية، أن البالغين الذين ينامون بمعدل ست ساعات في اليوم، تتسع خواصرهم بثلاثة أضعاف، مقارنة بمن ينامون تسع ساعات كاملة.

وأضافت أن قلة النوم تؤدي إلى عدد من الاضطرابات الأيضية مثل داء السكري، الأمر الذي يعني أن عدم نوم البريطانيين يكلف صندوق الضمان الصحي أعباء كثيرة، وفق ما نقلت “أوريك أليرت”.

وتوضح الدكتورة لاورا هاردي، وهي باحثة مشاركة في الدراسة، أن قلة النوم تؤدي إلى أمراض عدة أخرى مثل ارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم ومشكلات الغدة الدرقية.

وشملت الدراسة 1615 بالغا تحدثوا عن نمطهم الغذائي، وأخذت عينات من دمهم، كما تم قياس ضغطهم الدموي وحجم خصر كل منهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>