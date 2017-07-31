عليك أن تحذر.. هذا ما تفعله ساعات النوم القليلة بصحتك

نبهت دراسة طبية حديثة، إلى أن البالغين الذين لا يأخذون قسطا كافيا من النوم معرضون لزيادة الوزن والسمنة والإصابة بعدد من الاضطرابات الأيضية.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة ليدز البريطانية، أن البالغين الذين ينامون بمعدل ست ساعات في اليوم، تتسع خواصرهم بثلاثة أضعاف، مقارنة بمن ينامون تسع ساعات كاملة.

وأضافت أن قلة النوم تؤدي إلى عدد من الاضطرابات الأيضية مثل داء السكري، الأمر الذي يعني أن عدم نوم البريطانيين يكلف صندوق الضمان الصحي أعباء كثيرة، وفق ما نقلت “أوريك أليرت”.

وتوضح الدكتورة لاورا هاردي، وهي باحثة مشاركة في الدراسة، أن قلة النوم تؤدي إلى أمراض عدة أخرى مثل ارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم ومشكلات الغدة الدرقية.

وشملت الدراسة 1615 بالغا تحدثوا عن نمطهم الغذائي، وأخذت عينات من دمهم، كما تم قياس ضغطهم الدموي وحجم خصر كل منهم.