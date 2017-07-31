11 مقاتلة سعودية تشارك في تمرين العلم الأحمر 2017 بأمريكا

للمرة السادسة، تستعد القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في تمرين “العلم الأحمر 2017″، الذي سيقام بالولايات المتحدة.

وسيشمل التمرين رحلات متنوعة ما بين رحلات (جو – جو)، ورحلات (جو – أرض). كما سيغادر الفريق المشارك فجر الثلاثاء وسينتقل إلى قاعدة نيلس الأميركية بمسافة 9 آلاف ميل، يقطعها على مدى خمسة أيام.

كذلك سيتكون تشكيل الفريق المشارك من 8 طائرات من نوع تايفون، وطائرات تزود بالوقود من نوع “إيه 330 إم آر تي تي”، وطائرتي نقل معدات.

وكان قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف، اللواء طيار ركن محمد بن صالح العتيبي، وقف الأحد على استعدادات فريق القوات الجوية الملكية السعودية المشارك، كما اطلع على أطقم الفريق ومدى جاهزيتها، إضافة إلى أطقم من الكوادر الطبية والإدارية والفنية وأطقم فريق الصيانة والتموين.

من جانبه، أوضح قائد فريق القوات الجوية الملكية السعودية المشارك بتمرين “العلم الأحمر” بالولايات المتحدة، المقدم طيار ركن خالد اليوسف، أن القوات الجوية الملكية السعودية تعد من أفضل منظومات القوات الجوية على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، وما يؤكد ذلك أنها القوات الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي تشارك للمرة السادسة على التوالي في تمارين العلم الأحمر والعلم الأخضر، مبيناً أن الهدف الرئيسي من تمارين العلم الأحمر والأخضر دمج القدرات من قوات مختلطة صديقة لتحقيق الأهداف المطلوبة.