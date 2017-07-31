صحة القصيم تطلق النظام الإلكتروني “هدف” لمتابعة خطتها الإلكترونية

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم نظاما الكترونيا ” هدف ” لمتابعة خطتها السنوية ومراحل تنفيذها و رفع التقارير الدورية عن المنشآت الصحية المستهدفة بعد ربطها بالنظام .

ووصف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي هذه الخطوة بانها ستسهم في متابعة خطط الشؤون الصحية بالمنطقة في جميع المجالات الطبية والإدارية ، مبينا بان الشؤون الصحية عمدت الى اتباع أساليب جديدة في تطوير العمل لاتخاذ القرارات المبنية على رؤية واضحة ، وبمشاركة فريق العمل بالمجلس التنفيذي لصحة القصيم .

واشار المدير العام بان العمل بصحة المنطقة يسير بوضوح تام تحدد خطط الإدارات ، ونعلم ماذا سيتم هذا العام من تنفيذ برامج صحية تطويرية ، وذلك بعد اعداد حطة عمل روعي فيها الشمولية في جميع الادارات بالمديرية ، خصوصا الخدمات المرتبطة بالمرضى .

جاء ذلك بعد ان اطلق المدير العام صباح اليوم ( الاثنين ) بحضور قيادات الشؤون الصحية ، النظام الالكتروني ” هدف ” لإعداد ومتابعة الخطة السنوية لصحة القصيم .

واستمع المدير المدير العام من ادارة التخطيط بالمديرية شرحا وافرا عن مميزات البرنامج والخدمات الالكترونية التي يقدمها للمستخدم ، اضافة الى انه يتميز بارتباطه بجميع الإدارات المستهدفة بالخطة السنوية ، وقدم المدير العام شكره لكل من اسهم في تنفيذ هذا النظام الالكتروني .