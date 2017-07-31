لأول مرة في الشرق الأوسط انطلاق فعالية “دراجتي برؤيتي ” بالباحة

لأول مرة في الشرق الأوسط انطلقت صباح اليوم الاثنين فعالية ” دراجتي برؤيتي ” والتي تقام في منطقة الباحة , وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة وباشراف عام وتنظيم من مجموعة ” اتقن “

وفور فتح بوابات الفعالية في تمام السادسة صباحا توافدت اعداد المشاركين من منطقة الباحة وخارجها برفقة دراجاتهم , وخضع جميع المشتركين الى التسجيل الرسمي في الفعالية وفق الشروط الموضوعة من الكادر التدريبي الأوروبي

وقبل الانطلاقة الافتتاحية للدراجات تم إجراء الفحص لدراجات المشاركين للتأكد من أمور السلامة في الدراجة ومن ثم بدأت الانطلاقة الافتتاحية للدارجين وذلك بقيادة الكادر التدريبي الأوروبي وبدعم من الجهات المرورية ممثله في المرور ومن ثم تمت العودة مجددا الى المقر الرئيسي للفعالية والذي تمت فيه الإجراءات الصحية كقياس نبضات القلب ونسبة الاوكسجين في الدم لدى المشتركين بعد انطلاقتهم في الدراجات

تلى ذلك التدريبات الرياضية والتي اشتملت على الاطالات والتدريبات التي تساعد اللاعبين على رفع المعدل اللياقي , وبناءً على لياقة كل لاعب وجه الجهاز الفني للدراجات الى فصل اللاعبين واختيارهم على مجموعات

ثم مُنح اللاعبين راحة حتى الفترة المسائية والتي عادت بتمارين تقوية الجسم والعضلات والعمل على الأمور الصحية للاعبين والتي يهدف من خلالها الجهاز الفني رفع المعدل اللياقي للاعبين