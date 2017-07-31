 لأول مرة في الشرق الأوسط انطلاق فعالية “دراجتي برؤيتي ” بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لأول مرة في الشرق الأوسط انطلاق فعالية “دراجتي برؤيتي ” بالباحة صحة القصيم تطلق النظام الإلكتروني “هدف” لمتابعة خطتها الإلكترونية 11 مقاتلة سعودية تشارك في تمرين العلم الأحمر 2017 بأمريكا مانشستر يونايتد يضم ماتيتش إلى صفوفه عليك أن تحذر.. هذا ما تفعله ساعات النوم القليلة بصحتك قطر وإيران.. مؤامرات مشبوهة لتسييس مواسم الحج بعيدا عن أنظمة الدايت.. 10 أطعمة تساعدك على حرق الدهون الشرطة العسكرية للقوات البرية تفتح القبول والتسجيل لحاملي الثانوية جامعة الملك عبدالعزيز تستكمل إجراءات القبول إلكترونياً بجدة وصول أكثر من 43 ألف حاج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حتى أمس مياه جازان تفتح غداً بوابات سد وادي بيش استعدادا لموسم الزراعة نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء

لأول مرة في الشرق الأوسط انطلاق فعالية “دراجتي برؤيتي ” بالباحة

لأول مرة في الشرق الأوسط انطلاق فعالية “دراجتي برؤيتي ” بالباحة
المناطق - الباحة
لأول مرة في الشرق الأوسط انطلقت صباح اليوم الاثنين فعالية ” دراجتي برؤيتي ” والتي تقام في منطقة الباحة , وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة وباشراف عام وتنظيم من مجموعة ” اتقن “
وفور فتح بوابات الفعالية في تمام السادسة صباحا توافدت اعداد المشاركين من منطقة الباحة وخارجها برفقة دراجاتهم , وخضع جميع المشتركين الى التسجيل الرسمي في الفعالية وفق الشروط الموضوعة من الكادر التدريبي الأوروبي
وقبل الانطلاقة الافتتاحية للدراجات تم إجراء الفحص لدراجات المشاركين للتأكد من أمور السلامة في الدراجة ومن ثم بدأت الانطلاقة الافتتاحية للدارجين وذلك بقيادة الكادر التدريبي الأوروبي وبدعم من الجهات المرورية ممثله في المرور ومن ثم تمت العودة مجددا الى المقر الرئيسي للفعالية والذي تمت فيه الإجراءات الصحية كقياس نبضات القلب ونسبة الاوكسجين في الدم لدى المشتركين بعد انطلاقتهم في الدراجات
تلى ذلك التدريبات الرياضية والتي اشتملت على الاطالات والتدريبات التي تساعد اللاعبين على رفع المعدل اللياقي , وبناءً على لياقة كل لاعب وجه الجهاز الفني للدراجات الى فصل اللاعبين واختيارهم على مجموعات
ثم مُنح اللاعبين راحة حتى الفترة المسائية والتي عادت بتمارين تقوية الجسم والعضلات والعمل على الأمور الصحية للاعبين والتي يهدف من خلالها الجهاز الفني رفع المعدل اللياقي للاعبين
فيما شهدت الفعالية مشاركة من جانب الأطفال في فعالية دراجتي برؤتي وذلك من خلال التمارين والانطلاقة للدارجين وسوف يخضعون في الأيام المقبلة الى جدول تدريبي يستهدف سِنّهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>