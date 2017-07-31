الشباب يفوز على الوطني بأربعة أهداف

ظهر النادي الوطني في الشوط الثاني بمستوى اكثر من ممتاز عكس الشوط الأول الذي ظهر به اللاعبون بشكل فردي،

ضغط الوطني على الشباب ليسجل هدفه الأول لتصبح 1 مقابل 2 للشباب عندها نشط وسط الوطني وهجومه ليسجل الوطني هدفه الثاني عن طريق اللاعب هارن حمزة في الدقيقة 71 ، لتصبح النتيجة 2 × 2 بعدها أحس سامي الجابر مدرب الشباب بالخطر ليتم إنزال اللاعب بن يطو وأحمد عطيف ليقلب الطاوله على الوطني حيث سجل أحمد عطيف الهدف الثالث ، ويتراجع الوطني بشكل غير مبرر لتصبح النتيجة 3 × 2 ووضح النقص اللياقي على اداء فريق الوطني ، استغلها الشباب وضغط بشكل مكثف حتى سجل هدفه الرابع عن طريق وليد حزام في الدقيه 92 بالوقت بدل الضايع لتصبح النتيجة النهائية 4 × 2 عندها اطلق الحكم الصلوي صافرته تعلن عن نهاية المباراة ليضع الشباب قدما قويه للفوز ببطولة تبوك الدولية.