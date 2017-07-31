 الشباب يفوز على الوطني بأربعة أهداف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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الشباب يفوز على الوطني بأربعة أهداف

الشباب يفوز على الوطني بأربعة أهداف
المناطق - تبوك -فايز السميري- علي العميري
ظهر النادي الوطني في الشوط الثاني بمستوى اكثر من ممتاز عكس الشوط الأول الذي ظهر به اللاعبون بشكل فردي،
ضغط الوطني على الشباب ليسجل هدفه الأول لتصبح 1 مقابل 2 للشباب عندها نشط وسط الوطني وهجومه ليسجل الوطني هدفه الثاني عن طريق اللاعب هارن حمزة في الدقيقة 71 ، لتصبح النتيجة 2 × 2 بعدها أحس سامي الجابر مدرب الشباب بالخطر ليتم إنزال اللاعب بن يطو وأحمد عطيف ليقلب الطاوله على الوطني حيث سجل أحمد عطيف الهدف الثالث ، ويتراجع الوطني بشكل غير مبرر لتصبح النتيجة 3 × 2 ووضح النقص اللياقي على اداء فريق الوطني ، استغلها الشباب وضغط بشكل مكثف حتى سجل هدفه الرابع عن طريق وليد حزام في الدقيه 92 بالوقت بدل الضايع لتصبح النتيجة النهائية 4 × 2 عندها اطلق الحكم الصلوي صافرته تعلن عن نهاية المباراة ليضع الشباب قدما قويه للفوز ببطولة تبوك الدولية.

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