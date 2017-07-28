 الاتحاد السعودي يودع 450 ألف في حسابات أندية الدرجة الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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الاتحاد السعودي يودع 450 ألف في حسابات أندية الدرجة الأولى

الاتحاد السعودي يودع 450 ألف في حسابات أندية الدرجة الأولى
المناطق - الرياض

أودع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين في الحسابات البنكية لأندية دوري الدرجة الأولى المشاركة في الموسم الرياضي 2017-2018م مبلغ 450 ألف ريال لكل نادي، والتي تمثل قيمة 50% من دعم الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الأولى من الرعايات والتي وعد بها مجلس إدارة الاتحاد خلال انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة في محافظة جدة.

من جانبه، أكد سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت حرص مجلس إدارة الاتحاد السعودي على تقديم الدعم اللازم لأندية دوري الدرجة الأولى في سبيل استفادتها من تلك المبالغ خلال فترة تسجيل اللاعبين ولتسيير أمورها الخاصة.

وأضاف: “أشكر إخواني رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين على التعاون الكامل، وما هذا الدعم إلا نتيجة حرص الاتحاد على مصالح تلك الأندية وتقديمها في الوقت المناسب الذي من خلاله تستطيع المنافسة وتحقيق أفضل النتائج والمستويات”.

وكشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي أن أندية الدرجة الأولى تجد الاهتمام البالغ من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبيّنًا أن هذا الأمر يعد من واجبات الاتحاد السعودي تجاه الأندية.

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