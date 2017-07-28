السبهان: يجب أن نفرق بين المذهبين الشيعي الأصيل والخميني المتطرف الجديد

شدد ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ضرورة التفريق بين المذهب الشيعي الأصيل وبين مذهب الخميني المتطرف الجديد.

وغرد السبهان في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الاثنين، قائلا: “أؤمن بأننا يجب أن نفرق بين المذهب الشيعي الأصيل ومذهب الخميني المتطرف الجديد”.

وقال في تغريدة ثانية أن التشدد السني والتشدد الشيعي لا يبني الأوطان والمجتمعات، مضيفا أن لغة الاعتدال والتسامح والحوار هي ما يجب أن تسود لتحقيق المصالح العليا.

وتأتي تغريدات السبهان، تزامنا مع زيارة رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، إلى المملكة هذه الأيام، بعد تلقيه دعوة رسمية.

والتقى الصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في جدة مساء الأحد، واستعرضا العلاقات السعودية – العراقية، وعددا من المسائل المشتركة.

ووصل زعيم التيار الصدري إلى المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، وكان في استقباله وزير الدولة لشؤون الخليج، ثامر السبهان.

يذكر أن آخر زيارة قام بها مقتدى الصدر للسعودية كانت في 2006.