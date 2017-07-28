وفد قطري رفيع يشارك في مراسم تنصيب روحاني

استضاف رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الاثنين في الدوحة، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علاء الدين بروجردي.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن بروجردي سلم آل ثاني رسالة خطية من مجلس الشورى الإسلامي يدعو فيها المسؤولين القطريين لحضور مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

irna.ir – بروجردي يلتقي رئيس مجلس الوزراء القطري في الدوحة https://t.co/peOfkANmcU — ارنا العربیة (@irna_arabic) July 31, 2017

بدوره، أعرب رئيس الوزراء القطري عن شكره لزيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى قطر، مؤكدا أن وفدا قطريا رفيع المستوى سيشارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني.

وأكد آل ثاني أن بلاده تثمن دعم إيران لها في ظل الظروف الراهنة، منوها بأن قطر لن تنسى هذا الدعم.

بدورها، نقلت وكالة “قنا” القطرية الرسمية أن الطرفين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تنصيب الرئيس ستجري يوم الخميس المقبل.

يذكر أن بروجردي وصل إلى الدوحة بعد زيارته العاصمة العمانية مسقط، حيث التقى عددا من المسؤولين العمانيين، بمن فيهم رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، الشيخ خالد بن هلال المعولي.