 وفد قطري رفيع يشارك في مراسم تنصيب روحاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وفد قطري رفيع يشارك في مراسم تنصيب روحاني السبهان: يجب أن نفرق بين المذهبين الشيعي الأصيل والخميني المتطرف الجديد موسكو وواشنطن تؤكدان تعاونهما في سوريا رغم العقوبات وتبعاتها الاتحاد السعودي يودع 450 ألف في حسابات أندية الدرجة الأولى اكتشاف علاج طبيعي فعال لمحاربة أورام الدماغ مساع لإعادة هيكلة “الجيش الحر” في سوريا تغريم مانشيستر يونايتد واثنين من لاعبيه بسبب المنشطات الكرملين: واشنطن ستحدد من يرحل من دبلوماسييها خزائن سوق لندن للمعادن النفيسة تحتوي على 7449 طن من الذهب بـ298 مليار دولار الشباب يفوز على الوطني بأربعة أهداف لأول مرة في الشرق الأوسط انطلاق فعالية “دراجتي برؤيتي ” بالباحة صحة القصيم تطلق النظام الإلكتروني “هدف” لمتابعة خطتها الإلكترونية

وفد قطري رفيع يشارك في مراسم تنصيب روحاني

وفد قطري رفيع يشارك في مراسم تنصيب روحاني
المناطق - وكالات

استضاف رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الاثنين في الدوحة، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علاء الدين بروجردي.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن بروجردي سلم آل ثاني رسالة خطية من مجلس الشورى الإسلامي يدعو فيها المسؤولين القطريين لحضور مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء القطري عن شكره لزيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى قطر، مؤكدا أن وفدا قطريا رفيع المستوى سيشارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني.

وأكد آل ثاني أن بلاده تثمن دعم إيران لها في ظل الظروف الراهنة، منوها بأن قطر لن تنسى هذا الدعم.

بدورها، نقلت وكالة “قنا” القطرية الرسمية أن الطرفين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تنصيب الرئيس ستجري يوم الخميس المقبل.

يذكر أن بروجردي وصل إلى الدوحة بعد زيارته العاصمة العمانية مسقط، حيث التقى عددا من المسؤولين العمانيين، بمن فيهم رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، الشيخ خالد بن هلال المعولي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>