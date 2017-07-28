قام الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بزيارة عزاء ومواساة لذوي اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ، واللذين توفيا إثر قيامهما بأداء مهمة عملهما الأمنية نتيجة انقلاب الدورية.
وزار نائب أمير جازان أسرة المتوفى علي بن موسى حسين غزواني بمنزلهم بمحافظة العيدابي ، وأسرة المتوفى علي بن أحمد عيسى زعلة بمنزلهم بقرية الخضراء الجنوبية بمركز وادي جازان في محافظة أبوعريش .
ونقل الأمير محمد لأسرتي المتوفين تعازي القيادة الرشيدة ،والأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان , مؤكدا اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيدين وحرصهما على أداء المهام والأمانة في أداء عملهم سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة في وفاة اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين
قام الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بزيارة عزاء ومواساة لذوي اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ، واللذين توفيا إثر قيامهما بأداء مهمة عملهما الأمنية نتيجة انقلاب الدورية.
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