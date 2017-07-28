 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة في وفاة اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة في وفاة اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة في وفاة اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين
المناطق - واس

قام الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بزيارة عزاء ومواساة لذوي اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ، واللذين توفيا إثر قيامهما بأداء مهمة عملهما الأمنية نتيجة انقلاب الدورية.
وزار نائب أمير جازان أسرة المتوفى علي بن موسى حسين غزواني بمنزلهم بمحافظة العيدابي ، وأسرة المتوفى علي بن أحمد عيسى زعلة بمنزلهم بقرية الخضراء الجنوبية بمركز وادي جازان في محافظة أبوعريش .
ونقل الأمير محمد لأسرتي المتوفين تعازي القيادة الرشيدة ،والأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان , مؤكدا اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيدين وحرصهما على أداء المهام والأمانة في أداء عملهم سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

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