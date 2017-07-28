ترامب يقيل مدير الاتصالات بالبيت الأبيض بعد أيام من تعيينه

أكد البيت الأبيض إقالة أنطوني سكاراموتشي مديرها للاتصالات الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 10 أيام فقط.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر اليوم الاثنين إن “السيد سكاراموتشي رأى أنه من الأفضل إعطاء رئيس إدارة البيت الأبيض، جون كيلي، فرصة ليبدأ من صفحة بيضاء ومجالا لبناء فريقه”.

وسبق أن أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن ترامب اتخذ هذا القرار بطلب من جون كيلي، الرئيس الجديد لإدارة البيت الأبيض.

وقد تم الإعلان عن تعيين سكاراموتشي للمنصب المذكور في 21 يوليو/تموز الماضي، لكنه أدلى بتصريحات فور تسلمه المنصب وصفت بـ”النابية” تجاه زملائه في الإدارة الأمريكية.