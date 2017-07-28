 موظفو البنود والعقود يجددون مناشداتهم للتثبيث عبر هاشتاق #البنود_بانتظار_بشاره_الملك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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موظفو البنود والعقود يجددون مناشداتهم للتثبيث عبر هاشتاق #البنود_بانتظار_بشاره_الملك

موظفو البنود والعقود يجددون مناشداتهم للتثبيث عبر هاشتاق #البنود_بانتظار_بشاره_الملك
المناطق -أشرف العصيمي

تصدرت مطالب موظفو البنود والعقود والمستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي تويتر  مناشدين  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – إنهاء معاناتهم، وتثبيتهم على سلم وظائف الخدمة المدنية، مؤكدين أن خادم الحرمين الشريفين عرف عنه تلبية مطالب أبناء الوطن .

وأطلق موظفو البنود والعقود والمستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان #البنود_بانتظار_بشارة_الملك و تفاعل معه عدد كبير من المغردين مؤكدين أنهم تعودوا المكارم من خادم الحرمين الشريفين وبانتظار مكرمته الملكيه بتثبيتهم  .

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