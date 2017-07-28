موظفو البنود والعقود يجددون مناشداتهم للتثبيث عبر هاشتاق #البنود_بانتظار_بشاره_الملك

تصدرت مطالب موظفو البنود والعقود والمستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مناشدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – إنهاء معاناتهم، وتثبيتهم على سلم وظائف الخدمة المدنية، مؤكدين أن خادم الحرمين الشريفين عرف عنه تلبية مطالب أبناء الوطن .

وأطلق موظفو البنود والعقود والمستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان #البنود_بانتظار_بشارة_الملك و تفاعل معه عدد كبير من المغردين مؤكدين أنهم تعودوا المكارم من خادم الحرمين الشريفين وبانتظار مكرمته الملكيه بتثبيتهم .