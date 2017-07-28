 نائب خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

نائب خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
المناطق - واس

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها التقرير المقدم من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تحليل الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة بشأن سوق العمل في المملكة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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