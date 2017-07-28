واشنطن تفرض عقوبات على رئيس فنزويلا وتصفه بالديكتاتور

وصفت الولايات المتحدة الاثنين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانه “ديكتاتور” يهدد الديموقراطية في بلاده وفرضت عقوبات على اي ممتلكات قد تكون لديه على اراضيها. وقال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين في بيان ان “الانتخابات غير الشرعية امس تؤكد ان مادورو ديكتاتور يتجاهل ارادة الشعب الفنزويلي”.

وانتخبت فنزويلا الاحد جمعية تأسيسية من شأنها ان تحل محل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. وتتصدر الولايات المتحدة مجموعة دول ترفض الاعتراف بالانتخابات.