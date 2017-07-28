 واشنطن تفرض عقوبات على رئيس فنزويلا وتصفه بالديكتاتور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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واشنطن تفرض عقوبات على رئيس فنزويلا وتصفه بالديكتاتور

واشنطن تفرض عقوبات على رئيس فنزويلا وتصفه بالديكتاتور
المناطق - وكالات

وصفت الولايات المتحدة الاثنين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانه “ديكتاتور” يهدد الديموقراطية في بلاده وفرضت عقوبات على اي ممتلكات قد تكون لديه على اراضيها. وقال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين في بيان ان “الانتخابات غير الشرعية امس تؤكد ان مادورو ديكتاتور يتجاهل ارادة الشعب الفنزويلي”.
وانتخبت فنزويلا الاحد جمعية تأسيسية من شأنها ان تحل محل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. وتتصدر الولايات المتحدة مجموعة دول ترفض الاعتراف بالانتخابات.

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