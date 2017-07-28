 وزير العمل يشكر القيادة على الموافقة بتشكيل مجلس شؤون الأسرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير العمل يشكر القيادة على الموافقة بتشكيل مجلس شؤون الأسرة

وزير العمل يشكر القيادة على الموافقة بتشكيل مجلس شؤون الأسرة
المناطق - واس

رفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس شؤون الأسرة.
وأوضح أن إنشاء مجلس شؤون الأسرة يأتي تعزيزًا للأسرة السعودية ودورها في المجتمع والنهوض بها؛ لتكون أسرة أكثر قوة، ترعى أبناءها وتلتزم بالقِيَم الدينية والأخلاقية والمُثُل العليا التي غُنِي بها الدين الإسلامي.
وقال الغفيص: إن المجلس يهدف لإعداد استراتيجية للأسرة السعودية وإنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة، كما يسعى المجلس ليكون الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل في المنظمات الدولية، مبينًا أن تنظيم مجلس شؤون الأسرة
يوفّر توحيدًا لجهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن؛ إذ إنه يجمع بين التمثيل القيادي من مختلف الوزارات والخبراء المختصين في قضايا الأسرة إضافةً لممثلين من هيئة حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة إلى أن هيكل المجلس يضم ــ تحت الأمانة العامة ــ ثلاثَ لجان غنية مهمّتُها متابعةً قضايا الطفل والمرأة وكبار السن، واقتراح التنظيمات والبرامج التوعوية ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات العمالية، و إجراء الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة السعودية وتعزيز دورها.

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