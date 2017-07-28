 “الخارجية”: إيران استمرت برفض استكمال التحقيق في اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الخارجية”: إيران استمرت برفض استكمال التحقيق في اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها نائب الملك يعلن إطلاق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية دراسة: المشروب السكري يقلل من حرق الدهون 8% نائب خادم الحرمين يلتقي وزير الشؤون الخارجية الجزائري المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة العراقية في كابول وزير العمل يشكر القيادة على الموافقة بتشكيل مجلس شؤون الأسرة واشنطن تفرض عقوبات على رئيس فنزويلا وتصفه بالديكتاتور في بادرة إنسانية تطوعية..أيتام شقراء يوزعون “100” سلة على عمال النظافة بالفيديو.. هكذا أنقذ طيار حياة 121 راكبا رغم تحطم زجاج الطائرة وانعدام الرؤية نائب خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية موظفو البنود والعقود يجددون مناشداتهم للتثبيث عبر هاشتاق #البنود_بانتظار_بشاره_الملك ترامب يقيل مدير الاتصالات بالبيت الأبيض بعد أيام من تعيينه

“الخارجية”: إيران استمرت برفض استكمال التحقيق في اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها

“الخارجية”: إيران استمرت برفض استكمال التحقيق في اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها
المناطق - واس

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن السلطات الإيرانية استمرت في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من سنة ونصف، وعمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.

وأضاف المصدر أن السلطات الإيرانية انتهجت أساليب ملتوية ومنها رفضها وصول فريق سعودي إلى أراضيها للمشاركة مع الجهات المختصة الإيرانية في معاينة مقر السفارة في طهران، والقنصلية العامة في مشهد، وذلك لإنهاء الإجراءات المتعلقة بممثليات المملكة في طهران ومشهد، رغم موافقتها المبدئية على ذلك، مشيرا إلى أن هذه المماطلات تعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية، وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية، وهو نهج دأبت عليه على مدى 38 عامًا.

وأكد المصدر أنه بناء على ما سبق، فإن المملكة رأت توضيح هذه الحقائق وأنها سوف تقوم من جانبها بإيضاح ذلك للمنظمات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>