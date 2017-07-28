المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على السفارة العراقية في كابول

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة العراقية وسط العاصمة الأفغانية كابول.

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في جهودهم لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.