اليمن .. اجتماع أمني مع مسؤولين أممين لبحث الأولويات العاجلة

ناقش اجتماع مشترك بين قيادات في وزارة الداخلية اليمنية وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، آليات دعم الشرطة والأمن بصورة أولية في عدن والمحافظات المحررة.

وتطرق اللقاء إلى الأولويات العاجلة في القطاع الأمني، وأساليب وطرق تعزيز القدرة التنفيذية للإصلاحيات، والعدالة الجنائية، وإقامة الشراكات من أجل التصدي للعنف الجسدي عبر الدعوة القانونية والخدمات شبه القانونية وزيادة الوعي لدى الجهات الأمنية من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى، وفقاً للهدف العام لمشروع الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن المتمثل بمساعدة اليمنيين من خلال التمكين القانوني وتلقي الخدمات الفعالة من مؤسسات سيادة القانون التي تخلق بيئة وقائية.

وضم الاجتماع وكيل وزارة الداخلية اليمنية لشؤون الشرطة اللواء محمد مساعد، ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية اليمنية المقدم عبدالقوي باعش، وممثلي الأمم المتحدة أمود جورونجا، وسورايو بوزوروك، وسيلفان ميريلن ووليد باهارون.