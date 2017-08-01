خلال أيام .. “بنك التنمية” يطلق قروضا للشباب بسقف 250 ألف ريال

يتجه بنك التنمية الاجتماعية، لإطلاق نوع جديد من القروض الموجهة لفئة المواطنين الشباب تحت مسمى مسار “عربات الأغذية المتنقلة”، بموازنة مرصودة تبلغ نحو 110 مليون ريال، فيما يشترط البنك توافر ضمان عيني توازي قيمته 70 في المائة من الدعم الممنوح للمتقدم أو كفيل غارم.

وأكد مسؤول في البنك، أن مسار “العربات الأغذية المتنقلة” في مراحله النهائية وسيتم الإعلان عن بدء استقبال الطلبات الخاصة بالإقراض خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن البنك حدد سقف أعلى للتمويل وهو مبلغ 250 ألف ريال لكل مقترض.

وأوضح المسؤول وفقا لـ”الاقتصادية”، أن هذا الدعم المقدم من البنك يقتصر على فئة الذكور الذين تتجاوز أعمارهم 21 سنة، موضحاً أن البنك لن يقبل طلبات الحاصلين على تمويل من أحد برامج البنك التمويلية الأخرى، حيث إن من شروط الحصول على التمويل عدم الجمع بين برنامجين تمويليين، مشددا على ضرورة الملائمة المالية والائتمانية للمتقدم بالحصول على التمويل.