 خلال أيام .. “بنك التنمية” يطلق قروضا للشباب بسقف 250 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خلال أيام .. “بنك التنمية” يطلق قروضا للشباب بسقف 250 ألف ريال نصيحة “ثمينة” عند تناول عقاقير الكولسترول شاهد.. فايز المالكي منتقدا الخطوط السعودية: “أبها لا يليق بها المطار.. السقف متهالك ودورات المياه سيئة” النفط يواصل الصعود إلى 68 دولارا للبرميل دراسة أمريكية: 20 % من حالات الانتحار حدثت لعسكريين شاهد .. عريس في الجوف يدخل قاعة الأفراح على تريلا ! شاهد.. رئيس الاستخبارات الليبي “العقل المدبر” لاغتيال الملك عبدالله تحت حراسة مشددة بقطر ! شاهد رد فعل أميركيين جربوا الجريش السعودي منظمة الطيران الدولية تصفع قطر.. وترفض طلبها بإدانة دول المقاطعة العربية المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على السفارة العراقية في كابول اليمن .. اجتماع أمني مع مسؤولين أممين لبحث الأولويات العاجلة “الخارجية”: إيران استمرت برفض استكمال التحقيق في اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها

خلال أيام .. “بنك التنمية” يطلق قروضا للشباب بسقف 250 ألف ريال

خلال أيام .. “بنك التنمية” يطلق قروضا للشباب بسقف 250 ألف ريال
المناطق - الرياض

يتجه بنك التنمية الاجتماعية، لإطلاق نوع جديد من القروض الموجهة لفئة المواطنين الشباب تحت مسمى مسار “عربات الأغذية المتنقلة”، بموازنة مرصودة تبلغ نحو 110 مليون ريال، فيما يشترط البنك توافر ضمان عيني توازي قيمته 70 في المائة من الدعم الممنوح للمتقدم أو كفيل غارم.

وأكد مسؤول في البنك، أن مسار “العربات الأغذية المتنقلة” في مراحله النهائية وسيتم الإعلان عن بدء استقبال الطلبات الخاصة بالإقراض خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن البنك حدد سقف أعلى للتمويل وهو مبلغ 250 ألف ريال لكل مقترض.

وأوضح المسؤول وفقا لـ”الاقتصادية”، أن هذا الدعم المقدم من البنك يقتصر على فئة الذكور الذين تتجاوز أعمارهم 21 سنة، موضحاً أن البنك لن يقبل طلبات الحاصلين على تمويل من أحد برامج البنك التمويلية الأخرى، حيث إن من شروط الحصول على التمويل عدم الجمع بين برنامجين تمويليين، مشددا على ضرورة الملائمة المالية والائتمانية للمتقدم بالحصول على التمويل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>